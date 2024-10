Fondi PNRR, contrasto al ‘cattivo uso’. Cassano sigla un accordo con la Finanza

CASSANO ALLO IONIO (CS) – È stato siglato presso il Comune di Cassano all’Ionio, un protocollo d’intesa tra lo stesso Ente e la Guardia di Finanza, finalizzato a migliorare l’efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del “P.N.R.R.“.

L’accordo, sottoscritto dal Sindaco di Cassano All’Ionio, Giovanni Papasso, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza, Colonnello Giuseppe Dell’Anna, nel suo articolato, stabilisce un raccordo informativo tra le parti, che si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall’ordinamento vigente, e mira ad incrementare le comunicazioni, da parte dell’Ente comunale, di notizie circostanziate e ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi e abusi di natura economico-finanziaria, oltre che interventi, realizzatori o esecutori, curati dallo stesso Comune, che presentano particolari elementi di rischio, che la Guardia di Finanza valuterà per lo sviluppo di eventuali indagini, accertamenti e controlli.

Si tratta, dunque, di un’attività di collaborazione che intende perseguire una proficua azione di tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all’impiego delle risorse pubbliche anzidette. Il Sindaco Giovanni Papasso ha fatto rilevare come nel corso della sua consiliatura sono state attuate tutte le misure necessarie e concrete per una corretta, limpida e trasparente gestione delle risorse pubbliche. Con le Forze dell’Ordine e anche con la Guardia di Finanza il rapporto è stato sempre cordiale ed incisivo. La firma del Protocollo di oggi conferma e concretizza, ancor di più, il proficuo rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza, questa volta a tutela e salvaguardia della governance del PNRR. Maggiore è la soddisfazione che lo stesso venga sottoscritto nella ricorrenza del 250°Anniversario di fondazione del Corpo, l’occasione, diviene un momento, ulteriore, di celebrazione.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello Giuseppe Dell’Anna, ringraziando il Sindaco di Cassano All’Ionio per la condivisione dell’iniziativa, ha inteso evidenziare che il Corpo, di cui quest’anno ricorre il 250° Anniversario di fondazione, è da sempre impegnato nella ricerca, prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi finanziari pubblici. Proprio in armonia con tali obiettivi, il protocollo d’intesa sottoscritto tra Istituzioni dello Stato, ha la finalità di supportare le attività che la Guardia di Finanza pone in essere a tutela della corretta applicazione della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel rispetto delle prerogative espressamente attribuitegli dall’Autorità di Governo. Il protocollo d’intesa resterà in vigore fino al completamento del “P.N.R.R.” e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.