CASSANO JONIO – Don Annunziato Laitano, è il nuovo vicario generale, della diocesi di Cassano Jonio. Lo ha annunciato il Vescovo della diocesi cassanese, monsignor Francesco Savino e vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Porterà con sé un bagaglio di esperienza e di dedizione che sarà di grande valore per la comunità diocesana. Sin ora, direttore dell’ufficio catechistico e direttore dell’Ufficio per l’evangelizzazione e segretario personale del vescovo.

Monsignor Savino ha rivolto un sentito rinforzo a Mons. Francesco Di Chiara, già vicario generale: «In questi anni, il mio principale collaboratore è stato Mons. Francesco Di Chiara, che con grande libertà e serietà – segno di amore autentico a Cristo e alla sua Chiesa – per raggiunti limiti di età mi ha presentato la rinuncia all’ufficio di Vicario generale. Per rispetto alla sua persona, mi sono sentito moralmente obbligato ad accogliere la sua richiesta e desidero, ancora una volta, rinnovargli tutto il mio affetto e il ringraziamento per la pazienza, la dedizione e l’abnegazione con cui in questi anni ha servito la nostra Diocesi! Avremo tempo e modo di manifestargli ancora tutti il nostro affetto e la nostra gratitudine».