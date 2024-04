Cristiano De André in concerto a Corigliano: il tour dedicato al padre Fabrizio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Cristiano De André si esibirà in concerto l’11 agosto al “Quadrato Compagna” di Corigliano Rossano. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, con “De André #DeAndré – Best Of Live Tour” porterà sul palco il meglio del repertorio di Faber accompagnato dagli insperabili musicisti Osvaldo di Dio alle chitarre e Davide Pezzin al basso. Alle tastiere torna Luciano Luisi, che arrangiò i primi due volumi, e alla batteria arriva Ivano Zanotti. Cristiano stesso, non solo cantautore ma abile polistrumentista, suonerà la chitarra acustica e classica, il bouzouki, il pianoforte e il violino, accompagnando lo spettatore in un percorso che affronta la grande opera di Fabrizio.

L’evento è organizzato da Gf Entertainment e Piano B, con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Corigliano Rossano, all’interno del “Co.Ro. Music Fest”. I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Diyticket.

Il progetto “De André canta De André” si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album “De André canta De André – Vol. 1” (2009), “De André canta De André – Vol. 2” (2010) e “De André canta De André – Vol. 3” (2017) e “De André canta De André – Storia di un impiegato” (2023) e dopo vari tour sold out dedicati ognuno a una parte del repertorio di Faber.

A 25 anni dalla scomparsa di Fabrizio De André, Cristiano porterà sul palco di Corigliano Rossano molte delle canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Una musica in grado di emozionare e aggregare diverse generazioni.