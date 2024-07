Scoppia un grosso incendio sulle colline di Rossano: le fiamme minacciano case e aziende

CORIGLIANO ROSSANO – E’ in corso in queste ore un’imponente operazione dei vigili del fuoco per domare un maxi incendio che minaccia le campagne di Corigliano-Rossano. Il rogo, scoppiato all’alba di questa mattina, sta mettendo a rischio due storici frantoi della zonae alcune abitazioni civili. L’incendio si è sviluppato da Cozzo Corvo, tra Santa Maria delle Grazie e Piano Russo, e si è rapidamente propagato a causa del vento e delle alte temperaturature dall’area fino agli uliveti sovrastanti, alimentato dalla macchia mediterranea e dalle sterpaglie.

Le fiamme hanno lambito uno degli storici opifici, fortunatamente messo al sicuro grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Attualmente i Vigili del Fuoco di Cosenza sono in azione con le squadre boschive e i mezzi aerei, tra cui l’elicottero di EliSibari e due canadair di stanza a Lamezia Terme (Can 12 e Can 20). Sul posto anche gli uomini di Calabria Verde, che stanno lavorando per fermare le fiamme. In queste ore proseguono in maniera incessante le operazioni di spegnimento si stanno svolgendo per evitare che le fiamme si propaghino non solo ai frantoi, ma anche alcune abitazioni della zona e due stalle zootecniche.