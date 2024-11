Corigliano Rossano: maltrattamenti e lesioni ai figli, padre violento allontanato dalla casa familiare

- Advertisement -

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Le indagini degli uomini della Polizia di Corigliano-Rossano sono partite dalla querela sporta dai figli dell’uomo che hanno raccontato di un quadro familiare altamente degradante. Il genitore era protagonista, in negativo, di continue e reiterate condotte vessatorie, violenze fisiche e psicologiche, compiute nei loro confronti.

L’attività di indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari è iniziata immediatamente, appena formalizzata la denuncia ed ha consentito di raccogliere plurimi elementi probatori a carico dell’uomo, in forza dei quali è stata emessa dal GIP del Tribunale di Castrovillari la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare. Il padre violento non potrà avvicinarsi all’abitazione né alle parti offese ed ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati con l’obbligo di mantenersi ad una distanza non inferiore ai 500 metri e sarà monitorato dal braccialetto elettronico.