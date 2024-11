Caporalato nella Sibaritide, il commissario Falco: «Grande attenzione dal Governo»

- Advertisement -

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – È stato accolto nella sede comunale di Palazzo Bianchi il prefetto Maurizio Falco, Commissario straordinario della Presidenza del Consiglio al contrasto del fenomeno del caporalato, ricevuto del sindaco Flavio Stasi, dal vicesindaco Giovanni Pistoia, dall’Assessore alla Città Solidale, Marinella Grillo. La visita del Commissario in città rientra nell’ambito di una serie di verifiche che l’ufficio governativo ha attivato rispetto ai progetti, finanziati dal PNRR, per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura.

«Sono qui perché su questo tema c’è grande attenzione del Governo e la nomina di un commissario acceleratore lo dimostra – ha dichiarato il prefetto Maurizio Falco – Proprio per questo è stato importante fare un giro di verifiche in ogni città interessata da queste progettualità. Per altro sono stato felice di tornare in questa bella città dove, alcuni anni fa, avevo già seguito un intervento afferente al PON sicurezza».

Maurizio Falco è stato nominato proprio per organizzare la spesa dei 200 milioni che il Pnrr ha destinato ai Comuni nel contrasto al fenomeno del caporalato. Al suo insediamento aveva dichiarato quanto fossero necessari maggiori controlli da parte di Ispettorato del lavoro, Inps, Inail e forze dell’ordine e che per imprimere un’efficacia diversa alle azioni fosse necessario un coordinamento delle forze in campo.

«Sono felice della visita in città del Prefetto Maurizio Falco – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – per l’attenzione e per lo spirito fattivo dimostrati. Quello degli insediamenti abusivi nell’ambito dei flussi migratori generati dall’agricoltura è un tema che attraversa la città e che, se non gestito, genera da un lato ghettizzazione e sfruttamento, dall’altro insicurezza urbana e degrado. Il Comune negli anni ha posto molta attenzione a questa tematica e credo sia emerso anche nel confronto di questa mattina».