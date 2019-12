Scacchi che passione a Corigliano-Rossano

Il corso sulla disciplina che incoraggia alla concentrazione ed alla razionalità si é concluso nei giorni scorsi

CORIGLIANO-ROSSANO – È stato un grande successo di partecipazione e di entusiasmo il corso di scacchi “Allena la tua mente”.

Una bella esperienza, formativa ed umana, quella organizzata da Assicurazioni Generali Rossano di Claudio Zicarelli, che ha permesso a tante famiglie della nostra comunità di mettersi in gioco.

L’associazione dilettantistica scacchi di Corigliano-Rossano non ha mancato di far pervenire i suoi ringraziamenti a tutti coloro i quali si sono prodigati per dare lustro a tale manifestozione. Al presidente Giovanni Spina che con grande impegno e passione riesce a trasmettere a grandi e piccoli l’amore per gli scacchi. Alla organizzatrice Gelsomina Otranto per aver reso unica ogni tappa di questo corso. Nonché a Claudio Zicarelli, senza il quale tale evento non sarebbe potuto venire alla luce.