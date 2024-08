Tropea, si arrampica sulla “Grotta del palombaro” ma non riesce a scendere. Soccorso dai vigili del fuoco

TROPEA (VV) – I vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia operanti presso il Distaccamento di Ricadi ed il nucleo SAF, sono intervenuti oggi a Tropea, nei presso dell’isola di Santa Maria per prestare soccorso ad una persona. Alle ore 17:30 circa un ragazzo si era arrampicato sulla scogliera presso la “grotta del palombaro” fino all’altezza di circa 15 metri. Una volta in cima, preso dal panico e non riuscendo a ritornare indietro ha chiesto aiuto al bagnino del vicino lido balneare che ha allertato tramite il NUE 112 i Vigili del Fuoco.

Prontamente intervenuti, dal distaccamento di Ricadi e con il supporto del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Vibo Valentia, i Vigili del Fuoco, attraverso l’utilizzo della scala italiana abbinata a tecniche SAF, sono riusciti prima a raggiungere il ragazzo e poi a portarlo in sicurezza a terra.