Travolto da un camion dei rifiuti mentre è in bici. Muore un 64enne calabrese residente a Bologna

BOLOGNA – È morto travolto da un camion dei rifiuti mentre stava percorrendo con la sua bicicletta una via di Bologna. Si chiamava Antonio Cavallaro aveva 64 anni ed era nato a Siderno in provincia di Reggio Calabria anche se da anni era residente a Bologna. L’uomo ha perso la vita in mattinata nella città emiliana, travolto dal camion della nettezza urbana mentre percorreva via Toscana, angolo Foscherara. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia locale, con quattro pattuglie, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Muore travolto da un camion dei rifiuti

Secondo i rilievi della municipale, tutt’ora in corso, il camion di Hera stava percorrendo via Toscana, in direzione centro, e nello svoltare a destra in via Foscherara ha colpito il 64enne in bicicletta, che si trovava alla sua destra, trascinando sull’asfalto il povero ciclista per diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Con una nota il gruppo Hera esprime “il più profondo cordoglio per la famiglia della persona deceduta e sta collaborando con le autorità per ricostruire l’esatta dinamica di questa tragedia“. L’associazione ‘Salvaiciclisti-Bologna, invece, ‘chiama alla mobilitazione e invita i cittadini a radunarsi sul posto “con luci e campanelli“. La manifestazione per dire #Bastamortiinstrada.