LOCRI (CS) – Un drammatico incidente stradale sulla Statale 106 Jonica ha provocato due vittime e un ferito gravissimo trasportato in ospedale in elisoccorso. L’incidente è avvenuto nel comune di Locri, poco dopo il Parco Archeologico in località Moschetta. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un incidente autonomo. L’auto sulla quale viaggiava una famiglia, dopo aver perso il controllo (forse per un malore improvviso del conducente), avrebbe impattato violentemente contro un muro a lato della carreggiata.

Le vittime sarebbero marito e moglie, mentre una quarta persona presente in auto è rimasta ferita anche se non parrebbe in maniera grave. La Statale 106 al momento è chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono presenti due squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri di Locri che si stanno occupando dei rilievi.