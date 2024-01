Tragico incidente sulla 106, i rilievi confermano: lo scontro è stato frontale

CATANZARO – Anche se la dinamica del tragico impatto è in fase di ricostruzione, non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di uno scontro frontale tra le due auto. Il terrificante incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, lungo la statale 106 ionica, nel territorio del comune di Montauro, ed ha provocato la morte di quattro persone, Domenico e Antonella Romeo, di 27 e 18 anni, Teresa Giorgi, di 34, ed Elisa Pelle, di 24, ed il ferimento di una quinta, un uomo di 52 anni, ricoverato in ospedale.

Secondo quanto è emerso dai rilievi effettuati dai carabinieri della Compagnia di Soverato, la vettura sulla quale viaggiavano le 4 vittime, la Fiat Panda, pare stesse procedendo in direzione sud, mentre l’altra auto, una Fiat Idea, viaggiava verso nord.

Le quatro vittime pare stessero rientrando a San Luca, dove risiedevano, dopo un colloquio nel carcere di Catanzaro con un loro parente ma occorrerà anche stabilire se, una delle auto, nel momento dell’incidente, stesse procedendo ad eseguire un sorpasso, con conseguente invasione della corsia opposta, e se sì, quale delle due vetture.

I corpi delle vittime sono ancora nella sala mortuaria del Policlinico di Catanzaro in attesa delle decisioni del magistrato che coordina l’attività investigativa, il sostituto procuratore della Repubblica Stefania Caldarelli, il quale dovrà stabilire, se procedere con gli esami autoptici. Dopo il magistrato deciderà sarà possibile restituire le salme ai familiari per consentire la celebrazione dei funerali a San Luca. Si é in attesa, inoltre, dell’esito dell’alcol test cui è stato sottoposto il 52enne rimasto ferito nell’incidente.