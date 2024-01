Epifania di sangue sulla 106: quattro giovani perdono la vita, un ferito grave

CATANZARO – Drammatico incidente alle ore 13,35 circa sulla strada statale 106 nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro. Due le vetture coinvolte una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Tragico il bilancio del sinistro in cui hanno perso vita la vita 4 giovani che viaggiavano nella Fiat Panda. Ferito in modo grave il conducente della Fiat Idea. I vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamenti di Soverato e Chiaravalle – hanno estratto i corpi dalle lamiere e messo in sicurezza le vetture ed il sito. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza e tre ambulanze del Suem118. La strada statale 106 nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito.

- Pubblicità sky-