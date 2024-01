Tragedia sulla 106, chi sono le quattro vittime: il più giovane aveva 18 anni

MONTAURO (CZ) – Sono ore di immenso dolore quelle che sta vivendo la Calabria dopo il tragico incidente avvenuto intorno alle 13,35 di oggi sulla strada statale 106 nel comune di Montauro, in provincia di Catanzaro.

Secondo quanto riporta l’organizzazione ‘Basta Vittime sulla Strada Statale 106’, le vittime dell’incidente, tre donne ed un uomo, “sono tutti giovani di San Luca in provincia di Reggio Calabria: Antonella Romeo (2005), Teresa Giorgi (1989), Elisa Pelle (1999), Domenico Romeo (1996). I rilievi hanno confermato che lo scontro tra le due auto è stato frontale. La Panda sulla quale viaggiavano le quattro vittime era diretta verso la provincia di Reggio Calabria, mentre la Fiat Idea condotta dalla persona (di Soverato) che è rimasta ferita in modo grave e che è stata portata nell’ospedale di Catanzaro, procedeva in direzione nord”.