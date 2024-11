Tragedia in una casa famiglia, bimba di 7 anni cade dal secondo piano: è grave

- Advertisement -

BOTRICELLO (CZ) – Un tragico incidente ha scosso la comunità di Botricello, piccolo centro della provincia di Catanzaro. Secondo cause da accertare, una bambina di soli 7 ann, originaria come la mamma di un comune della Presila, sarebbe caduta dalla finestra secondo piano di una casa famiglia. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri, e le dinamiche esatte dell’accaduto sono ancora al vaglio delle autorità. La piccola è stata immediatamente soccorsa e rianimata in elisoccorso per poi essere trasportata d’urgenza nel reparto di Rianimazione all’ospedale Pugliese, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni gravi. Da una prima valutazione medica sembra aver riportato fratture multiple ossee .I medici stanno facendo tutto il possibile per stabilizzare la situazione. La prognosi rimane riservata. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che hanno scortato la bimba al nosocomio. La casa di accoglienza, che ospita minori e famiglie in situazioni di difficoltà, ha avviato una collaborazione con le autorità per far luce sull’episodio.