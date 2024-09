Tragedia a Ortì, muore dopo essere precipitato con l’auto in una scarpata profonda oltre 30 metri

REGGIO CALABRIA – Tragedia ad Ortì, frazione collinare nel comune di Reggio Calabria. Un 68enne è morto dopo essere precipitata con la propria auto in un burrone profondo oltre 30 metri. il tragico incidente è avvenuto nei pressi del Monastero della Visitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco stanno cercando di recuperare il corpo dell’uomo che risultava scomparso dalla mattina.

A fare la tragica scoperta il figlio, che stava cercando il padre ed ha individuato la zona dove l’auto era precipitata avvertendo poi le forze dell’ordine. Le operazioni di recupero si sono rilevate assai complicate, visto che si tratta di una zona impervia. Le prime squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto non sono riuscite a raggiungere l’auto. Attraverso l’uso di una Jeep e percorrendo un tortuoso sentiero, sono riusciti ad arrivati sul posto, ma li hanno visto che l’auto si trovava ancora più in basso. Per questo si sta organizzando una vera e propria task force per riuscire a portare l’attrezzatura al punto dove si trova l’auto.