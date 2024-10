Tenta di evadere dal carcere durante l’ora d’aria. Bloccato dagli agenti della penitenziaria

VIBO VALENTIA – L’immediato intervento del personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Vibo Valentia, ha consentito di bloccare un detenuto che stava per evadere dal penitenziario durante l’ora d’aria. A darne notizia è Giovanni Battista Durante segretario generale aggiunto del Sappe.

«L’uomo – affermano Durante e Francesco Ciccone, segretario regionale – stava per scavalcare il muro del reparto, ma la Polizia Penitenziaria che opera da sempre con professionalità per garantire sicurezza e legalità, nonostante le tante difficoltà, è intervenuta immediatamente e il detenuto è rimasto a scontare la sua pena in carcere. Ai colleghi va il nostro vivo apprezzamento per il lavoro svolto e chiediamo che l’amministrazione avvii le procedure per i dovuti riconoscimenti previsti dall’ordinamento».