Suor Anna Donelli, la religiosa arrestata al servizio della cosca di ‘ndrangheta

- Advertisement -

BRESCIA – Tra i 25 arresti eseguiti questa mattina nella complessa indagine della DDA, coordinata dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha disarticolato l’operatività, in territorio bresciano, di un’associazione per delinquere di matrice ‘ndranghetista, originaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte, residente da anni in questa provincia e legata da rapporti federativi alla cosca “Alvaro”, egemone nella zona aspromontana compresa tra i comuni di Sinopoli e Sant’Eufemia d’Aspromonte, c’è anche una suora.

Chi era suor Anna Donelli

Suor Anna Donelli è stata per 15 anni anni volontaria nel carcere di San Vittore di Milano

fino allo scorso febbraio. Come lei stessa aveva dichiarato in un’intervista, dal 2010 frequentava il carcere e da suora era stata a tempo pieno nelle periferie di Pavia, Roma e Milano. «A 21 anni ho iniziato il cammino per diventare suora. Inaspettatamente qualcuno mi ha scelta: un nulla graziato. Ho perso a 34 anni mia sorella gemella, sposata da 5 anni, con tre figli piccolissimi» .

Per la Procura era al servizio dei clan

Secondo la Procura di Brescia da tempo era a disposizione del clan di ‘ndrangheta. Serviva qualcuno che potesse penetrare nelle strutture carcerarie e veicolare messaggi ai detenuti, avvalendosi del sostegno di persone fidate e insospettabili. Come quello fornito dalla religiosa che, più volte, secondo la procura «avrebbe svolto il ruolo di intermediario, tra gli associati e i detenuti, approfittando dell’incarico spirituale che le consentiva di avere libero accesso alle strutture penitenziarie. I messaggi trasmessi potrebbero aver incluso direttive, aggiornamenti sulle attività dell’organizzazione o altri tipi di “ambasciate” utili a coordinare le operazioni anche a distanza».

Nel corso delle indagini sono emersi i legami e le cointeressenze tra il gruppo investigato e altri gruppi criminali sempre di matrice ‘ndranghetista presenti nell’hinterland bresciano, tra i quali si sarebbe instaurato un rapporto di mutua assistenza finalizzato alla realizzazione di una moltitudine di condotte illecite.