Stupri di gruppo su una minorenne, 9 giovani arrestati: tre legati a cosche di ‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA – Violenza sessuale di branco contro una minorenne. Alle prime dell’alba di questa mattina la polizia di Palmi ha fatto scattare gli arresti nel reggino, a Seminara e Gioia Tauro, e in altre città del Nord Italia – Legnano (MI), Cislago (VA), Gerenzano (VA) – nonché presso la Casa di Reclusione Opera di Milano. L’operazione, in collaborazione del personale della Squadra Mobile di Reggio Calabria, Milano e Varese, e col supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno (RC), ha dato esecuzione – su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi, diretta dal Procuratore Emanuele Crescenti, a 5 misure cautelari in carcere (di cui 1 in atto già detenuto) e 4 misure cautelari in carcere. Tutti i soggetti coinvolti sono indagati per il reato di violenza sessuale aggravata in pregiudizio di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, originaria della Piana di Gioia Tauro.

Stupro di gruppo: incastrati dalle intercettazioni telefoniche

L’attività investigativa condotta, anche col supporto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha portato a ritenere che i 9 giovani – individuati rispettivamente in F. V. G. cl. 1992, I. S. R. cl. 2003, L. A. cl. 2003, O. L. cl. 2002, B. V. cl. 2003, B. P. cl. 2003, M. E. cl. 1998, S. P. cl. 1998, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela e assoggettati a consessi di cosche di ’ndrangheta, e P. G. cl. 2002, legato da vincoli di parentela ad un Amministratore Locale – abbiano compiuto reiterate violenze sessuali di gruppo a danno di una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne, consumate nel gennaio 2022 sino agli inizi di novembre 2023. Nell’ambito delle indagini è emerso che i giovani indagati stessero per individuare altre possibili vittime.

Masnada, la terza tranche delle indagini scattate nel 2023

L’operazione si colloca come terza tranche nello stesso filone investigativo in cui sono stati eseguiti, rispettivamente, il 15 Novembre 2023, 4 arresti di altrettanti giovani responsabili anch’essi del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata nei confronti di 2 minorenni della Piana di Gioia Tauro; nonché il 21 Dicembre 2023 gli arresti di 4 familiari di una delle giovani vittime che avevano tentato di persuadere la stessa di ritrattare la denuncia di quanto subito. Per la terza operazione Masnada e Masnada Ter è imminente la celebrazione dell’Udienza Preliminare dinanzi al G. U. P. Francesca Mirabelle.

In occasione dell’odierna esecuzione delle 9 misure cautelari, il personale della Polizia di Stato ha, altresì, effettuato perquisizioni personali e locali nei confronti dei destinatari.