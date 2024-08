Specie aliene infestanti: esemplari di granchio blu pescati fra Cropani e Sellia Marina

CRPANI (CZ) – Il team ALIEN di ISPRAMBIENTE ha voluto ringraziare il giornalista Luigi Stanizzi, Fondatore e Presidente del Premio Mar Jonio, per la singolare segnalazione inerente la presenza del granchio blu nell’area fra Cropani e Sellia Marina, due rinomati e importanti centri turistici balneari calabresi. Un ringraziamento e un riscontro alla denuncia, presentata nei giorni precedenti dallo stesso Luigi Stanizzi, che raccoglie, appunto, le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di specie Aliene marine nelle nostre acque. Fa parte della cosiddetta scienza dei cittadini (Citizen Science) in cui il cittadino inviando informazioni (segnalazioni), possibilmente documentate con foto e video, supporta la ricerca nel monitorare la presenza e diffusione delle specie aliene. Non è un vero e proprio indirizzo ufficiale di denuncia, ma la segnalazione di Stanizzi – assicura il team Alien di ISPRA – “verrà registrata nel nostro database sulle specie aliene con tutte le informazioni utili da lei fornite“.

ALIEN ISPRAMBIENTE, puntualizza ancora a Luigi Stanizzi: “Tra l’altro, in via preliminare, le anticipiamo che dall’area calabrese sono arrivate, almeno a noi, pochissime segnalazioni di granchio blu… Strano!? Forse perché non vi è l’interesse e la sensibilità ambientale del cittadino a segnalare (come invece ha fatto lei) o realmente la specie non è stata avvistata? Quindi per noi la sua segnalazione è comunque importante. Grazie ancora per la collaborazione. Il team Alien Alien ISPRA. La sua segnalazione è stata inserita sul database, con coordinate che abbiamo ricavato dalle dettagliate informazioni delle località da lei fornite, inseriremo anche l’immagine per la quale la ringraziamo ulteriormente”.

Seppure ad Alien Ispra Ambiente giungono pochissime segnalazioni dalla Calabria, “forse perché non vi è l’interesse e la sensibilità ambientale del cittadino a segnalare o realmente la specie non è stata avvistata”, proprio ieri il giornalista Luigi Stanizzi, Fondatore e Presidente del Premio Mar Jonio, ha segnalato ancora un’altra presenza del granchio blu nel Mar Jonio. Questa volta catturato al Lido Levato di Cropani Marina, a pochi metri dalla riva: era nascosto nella parte vuota di un blocco di cemento utilizzato per ancorare la rete di protezione dei bagnanti. Stanizzi, dopo averlo catturato con l’ausilio di un arpione fornito da un vacanziere che lo ha preso dalla scialuppa di salvataggio del rinomato ed efficientissimo Lido Levato, ha consegnato il granchio blu a Filippo Campagna, noto imprenditore milanese originario di Cropani, tornato in vacanze, che si trovava sotto l’ombrellone in prima fila come ogni anno all’immancabile appuntamento estivo, nipote del precedente storico fondatore e proprietario del primo lido balneare di Cropani il compianto Michele Campagna.

Le segnalazioni servono a monitorare la situazione, con la speranza di interventi mirati per evitare gli incalcolabili danni ambientali che può provocare la presenza dell’alieno granchio blu nei nostri mari. La richiesta, impegnativa e importante, è di segnalare la presenza del granchio blu all’indirizzo mail alien@isprambiente.it in ogni periodo dell’anno. “Il mare, e non solo in Calabria – sottolinea il Fondatore e Presidente del Premio Mar Jonio Luigi Stanizzi – non va attenzionato soltanto dal 20 luglio al 15 agosto 2024, ma tutti i giorni dell’anno, tutti i santi giorni di tutti gli anni. Stessa cosa per fiumi, fiumare, torrenti, canali, rigagnoli… che sempre a mare vanno a finire. E bisogna vedere cosa portano. L’attenzione deve essere desta, coraggiosa, generosa, leale, fuori dal coro se necessario, concreta da parte di tutti. Nessuno escluso. Altrimenti è una battaglia persa in partenza. Per tutti. Nessuno escluso. I nostri figli – chiude Luigi Stanizzi – i nostri nipoti e le generazioni a venire così ci ringrazieranno, e non ci malediranno per non avere fatto nulla”.