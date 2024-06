Siccità, il Pd Calabrese «comunità e imprese locali in ginocchio, venga dichiarata l’emergenza nazionale»

COSENZA – «È necessario e urgente dichiarare l’emergenza nazionale per il livello di siccità in Calabria, dato che comunità e imprese locali sono ormai in ginocchio a causa della protratta carenza d’acqua». Lo chiede il Pd calabrese, guidato dal senatore Nicola Irto, in una propria nota stampa. «È poi indispensabile – proseguono i dem calabresi – affrontare in maniera strutturale il problema in argomento, determinato dal cambiamento climatico che, come conferma il giugno corrente, sta colpendo soprattutto il Mezzogiorno per via della costante assenza di precipitazioni».

«Purtroppo, non bastano la razionalizzazione dell’acqua e l’istituzione di un’apposita unità di crisi, ma occorre accelerare su progetti e investimenti specifici – sottolineano i dem calabresi – per garantire la risorsa idrica agli agricoltori, agli allevatori, ai villaggi turistici e alle attività del settore ricettivo più in generale, oltre che ai cittadini. Siamo molto preoccupati – sottolineano ancora i dem calabresi – per le difficoltà delle imprese generate dalla carenza d’acqua. Siamo altrettanto preoccupati per l’economia della regione, basata in larga misura sui prodotti e sulle bellezze della terra. Chiediamo, dunque, che la Regione Calabria compia ogni sforzo per affrontare l’attuale situazione critica e per avviare soluzioni strutturali efficaci e durature» conclude la nota del Pd calabrese.