Si perde nei boschi in Aspromonte mentre cerca funghi: salvato dai vigili del fuoco

REGGIO CALABRIA – Avviata nel primo pomeriggio di oggi la ricerca di una persona dispersa nel comune di Santo Stefano d’Aspromonte, località Gambarie zona casello Marrappà, nel reggino. Si tratta di un cercatore di funghi che ha perso l’orientamento tra i boschi, riuscendo comunque a contattare un amico che ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta la squadra dei vigili del fuoco volontari di S. Stefano d’Aspromonte, con una Sala Operativa Mobile composta da 3 unità – di cui 2 operatori TAS (topografia applicata al soccorso) per coordinare le operazioni di ricerca.

Per supportare le ricerche dall’alto è stato impiegato Drago VF148 del reparto volo di Catania, presente ancora in Calabria per aver collaborato alla ricerca di un anziano di 92 anni scomparso nel comune di Gizzeria (CZ). Alle ore 17.40 circa i vigili del fuoco hanno individuato il disperso che è statp raggiunto ed accompagnato in zona sicura. Sul posto il DOS (direttore operazioni di spegnimento) in servizio presso il presidio rurale dei vigili del fuoco di Santo Stefano – Gambarie, i carabinieri della stazione di Ortí ed i carabinieri forestali della stazione di Gambarie che hanno collaborato alla ricerca.