Sanità: l’appello di Occhiuto sui social «cerchiamo medici per la Calabria»

CATANZARO – Una manifestazione di interesse per reperire medici, in totale 705. E’ quanto scrive su Facebook il presidente della Regione, Roberto Occhiuto in un post per “trovare medici”. La Regione Calabria infatti, è alla ricerca di professionisti per 466 postazioni di guardia medica, 91 postazioni di medico di medicina generale e 148 postazioni del 118. In totale 705.

Oltre ad indicare i dati, sui social, il presidente scrive: “Speriamo che questa nostra manifestazione possa essere presa in considerazione da medici provenienti dalla nostra Regione e da tutto il Paese”.