Ryanair festeggia 15 milioni di passeggeri dall’aeroporto di Lamezia e lancia la rotta per Tirana

LAMEZIA TERME – “Ryanair ha effettuato ingenti investimenti a Lamezia, tra cui il posizionamento di un aereo basato della compagnia, che rappresenta un investimento complessivo di 100 milioni e che supporta oltre 1.100 posti di lavoro. Inoltre, Ryanair porta turismo in entrata tutto l’anno verso Lamezia implementando un solido operativo con più di 165 voli settimanali (+27% rispetto all’inverno scorso) su 12 rotte, tra cui i nuovi collegamenti invernali verso Tirana e Bruselles, insieme a un aumento delle frequenze verso 7 destinazioni popolari già esistenti, offrendo ai cittadini e ai visitatori della Calabria una scelta imbattibile ai prezzi più bassi per le proprie vacanze invernali”.

A renderlo noto è la Sacal che racconta anche quando è iniziato il “viaggio di Ryanair con Lamezia Terme” ovvero nel 2000. “Da allora la compagnia è cresciuta in modo significativo, aggiungendo collegamenti nazionali e internazionali e guidando il traffico aereo, fornendo posti di lavoro e sostenendo la crescita del turismo, anche grazie alla decisione strategica della Regione Calabria di eliminare l’addizionale municipale, consentendo quindi a Ryanair di aumentare rapidamente la propria capacità e di sfruttare tutto il potenziale turistico della regione”.

Nuova rotta per Tirana

“Ryanair è lieta di celebrare più di 15 milioni di passeggeri – ha detto Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair – a Lamezia. Questo importante traguardo testimonia la continua crescita e l’investimento di Ryanair a Lamezia. Quest’inverno Ryanair implementerà un solido operativo con oltre 165 voli settimanali da/per Lamezia tra 12 rotte, tra cui il nuovissimo collegamento verso Tirana, e l’aumento delle frequenze su 7 destinazioni già esistenti comprese Milano, Pisa, Torino, Venezia e Verona”.

“Ryanair è quindi lieta – ha aggiunto Francioni – di offrire a Katarina D’Amato, passeggero n.15 milioni a Lamezia, un voucher per viaggiare da Lamezia verso qualsiasi destinazione, invitandola ad a accomodarsi a bordo, rilassarsi e godersi i voli con Ryanair. Ci auguriamo di trasportare un numero sempre maggiore di passeggeri sui voli low-fare di Ryanair da/per Lamezia nei prossimi anni”.

“Da quasi 25 anni, Ryanair – ha sostenuto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal – rappresenta un partner strategico fondamentale per l’aeroporto di Lamezia Terme e per l’intera Calabria, contribuendo in modo sostanziale alla crescita del traffico aereo, al potenziamento del turismo regionale e alla creazione di nuove opportunità economiche. Con il raggiungimento della significativa milestone dei 15 milioni di passeggeri, l’aggiunta di nuove rotte invernali e l’arrivo del secondo aeromobile basato per la stagione estiva 2025, quest’impegno si rafforza ulteriormente”.