Ricarica 600 euro su una Postepay pensando di rinnovare l’assicurazione, ma è una truffa. Denunciato 47enne

RIETI – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà un 47enne calabrese, residente a Crotone, per il reato di truffa commessa ai danni di un reatino. La vittima aveva sporto denuncia presso la Questura di Rieti, riferendo di essere stato truffato nel corso di un rinnovo online di una polizza assicurativa della propria autovettura, sottoscritto con una nota compagnia di assicurazioni nazionale.

L’uomo, nella circostanza, dopo aver ricevuto una e-mail contenente il preventivo dell’assicurazione, aveva contattato telefonicamente il presunto assicuratore concordando il pagamento del premio assicurativo, di oltre 600 euro, mediante la ricarica di una carta prepagata postepay. Effettuata la ricarica, ha atteso invano di ricevere, sempre via e-mail, il relativo contratto assicurativo. Contattata la compagnia assicurativa, ha scoperto che la stessa non aveva mai ricevuto il relativo pagamento.

Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Rieti hanno quindi intrapreso una particolareggiata indagine che ha consentito di individuare ed identificare l’autore della truffa per un cittadino crotonese, già noto alle forze di Polizia per analoghi reati commessi con identico modus operandi. L’uomo è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla locale Autorità Giudiziaria per truffa aggravata. Nell’ambito del procedimento penale instauratosi nei suoi confronti, l’eventuale responsabilità penale verrà accertata dal Giudice.