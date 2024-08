Recuperato un cadavere in mare, potrebbe essere del 23enne scomparso due giorni fa

BIVONA (VV) – Potrebbe essere del giovane Gabriele Alessandria, il 23enne della frazione Porto Salvo di Vibo Valentia, del quale non si avevano notizie da due giorni, il corpo rinvenuto questa mattina dalla Guardia costiera a Bivona, in mare. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia presentata dai familiari che, nelle scorse ore, avevano diramato via social anche diversi appelli. Si attende intanto di capire l’identità della persona trovata senza vita in mare, a Bivona, dove lo stesso giovane era stato avvistato l’ultima volta.

Le ricerche si sarebbero concentrate in mare dopo che, alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il ragazzo costeggiare il litorale di Bivona su un pedalò. Al momento si attende l’arrivo del medico legale. I familiari del ragazzo sono sul posto per l’identificazione.