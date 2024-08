Apprensione per la scomparsa di un giovane di 23 anni, l’appello dei familiari

BIVONA (VV) – E’ stata la sorella a lanciare l’allarme attraverso i social network e su Facebook rivolge un appello a chi avesse visto suo fratello. Il giovane, Gabriele Alessandria, 23 anni, è stato avvistato ieri mattina a Bivona. Secondo quanto spiega la sorella, era vestito di nero ed era a bordo di una bici, una Graziella di colore nero. Chiunque dovesse vederlo può contattare la famiglia al seguente numero: 380 1018144. Gabriele, originario di Porto Salvo, una frazione di Vibo, è sparito da ieri e sono ore di grande preoccupazione.

Gabriele lavora presso il ristorante “La Rosa dei Venti” a Bivona e a quanto sembra già in una occasione aveva fatto perdere le proprie tracce per poi tornare a casa poche ore dopo. Questa volta, però, la preoccupazione dei suoi congiunti è dettata da una serie di circostanze che li hanno indotti a sporgere denuncia alle forze dell’ordine e a diramare l’appello sui social, sempre più cassa di risonanza in episodi di questo tipo.