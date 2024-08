Recuperato un cadavere in mare, è del 23enne scomparso due giorni fa

BIVONA (VV) – E’ del giovane Gabriele Alessandria, il 23enne della frazione Porto Salvo di Vibo Valentia, del quale non si avevano notizie da due giorni, il corpo rinvenuto questa mattina dalla Guardia costiera a Bivona, in mare. Le ricerche erano scattate dopo la denuncia presentata dai familiari che, nelle scorse ore, avevano diramato via social anche diversi appelli.

Le ricerche si sarebbero concentrate in mare dopo che, alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il ragazzo costeggiare il litorale di Bivona su un pedalò. La conferma che il cadavere è quello del 23enne è arrivata direttamente dalle forze dell’ordine. A notare il cadavere, nello specchio di mare tra Vibo Marina e Bivona, alcune persone dalla riva che hanno visto una sagoma galleggiare sul pelo dell’acqua, facendo così scattare l’allarme. Sul posto si è recata una pattuglia della Guardia Costiera che ha recuperato il corpo in attesa del riconoscimento da parte dei familiari che si sono recati sul posto. Secondo quanto emerso sarebbe morto per annegamento.