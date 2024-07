Primo esodo estivo di luglio: oggi bollino giallo, domani rosso. Monitorata l’A2 tra Cosenza e Altilia

COSENZA – In occasione del primo fine settimana del mese di luglio, si prevede il consueto significativo incremento della circolazione stradale lungo le strade e le autostrade italiane. In particolare, l’aumento del traffico per i vacanzieri in partenza nel mese di luglio, si scaglionerà con gli spostamenti iniziati dal pomeriggio di venerdì ma che vedranno il primo bollino rosso della stagione per la giornata di domenica, quando ai vacanzieri si aggiungeranno anche i veicoli che si sposteranno per la consueta gita fuori porta e per raggiungere le località di mare e di montagna.

Oggi bollino giallo, domani bollino rosso

Traffico sostenuto e da bollino giallo a partire dalla giornata di oggi e per tutti i sabati del mese, mentre le domeniche di luglio saranno tutte da bollino rosso. L’ultimo week-end del mese di luglio sarà probabilmente il più critico su fronte del traffico e della viabilità. Secondo “Viabilità Italia” il primo grande rientro dei vacanzieri si potrebbe concentrare nella giornata di domenica 28 luglio e proseguire nella mattina di lunedì 29 luglio.

A2, monitorato il tratto tra Cosenza e Altilia

Per quanto riguarda le strade calabresi monitorata in vista degli spostamenti l’Autostrada A2 e in particolare il tratto da Cosenza ad Altilia dove già lo scorso fine settimana si sono registrare della code e dei rallentamenti anche significativi, sia in direzione Sud che in direzione Nord a causa dei lavori sul tratto e la presenza dei cantieri ancora non rimossi.

Le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti

Il calendario 2024 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

– sabato 6 luglio dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 7 luglio dalle 07.00 alle 22.00

– sabato 13 luglio dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 14 luglio dalle 07.00 alle 22.00

– sabato 20 luglio dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 21 luglio dalle 07.00 alle 22.00

– venerdì 26 luglio dalle 16.00 alle 22.00

– sabato 27 luglio dalle 08.00 alle 16.00

– domenica 28 luglio dalle 07.00 alle 22.00