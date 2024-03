COSENZA – Giornata di Pasqua con un vero e proprio assaggio d’estate su tutta la Calabria, dove è tornato a dominare la scena il vento caldo di Scirocco e con esso la polvere del Sahara che ha reso nuovamente lattiginoso il cielo e il sole opaco. Polvere in sospensione meno intensa rispetto a a quanto visto nella scorsa settimana, ma che ci farà compagnia, in parte, anche nel giorno di Pasquetta, quando poi l’aria calda provocata dalla rimonta dell’anticiclone Sub tropicale, sarà spazzata via all’arrivo di correnti da Nord Ovest che dal tardo pomeriggio faranno anche scendere le temperature e dove si potrà assistere anche a qualche sporadico acquazzone a macchia di leopardo soprattutto lungo i versanti tirrenici.

Tornando al presente, mentre il Nord è alle prese con vento, pioggia, nubifragi e nevicate abbondanti sopra i 1500 mentre, al Sud sembra quasi estate. Le previsioni che avevamo scritto durante la settimana, hanno trovato conferma. Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Nord e poi la Toscana con rovesci o temporali che da ovest si porteranno velocemente verso est. In nottata fase di intenso maltempo su Alpi, Prealpi e alte pianure oltreché su Liguria di levante a e alta Toscana. Soleggiato al più poco nuvoloso sul resto delle regioni.

Al Sud assaggio d’estate, rinfresca dal pomeriggio di Pasquetta

Al Sud, come detto, clima quasi estivo con vento caldo di scirocco e temperature ovunque vicine ai 30 gradi. Per la giornata di domani, giorno di Pasquetta, al Nord ancora instabilità mentre peggiora anche al Centro con rovesci su Toscana, Umbria, Lazio, Appennini e occasionalmente sulla fascia adriatica. Al Sud e sulla Calabria cambierà poco per buona parte della giornata con tanto sole e clima ancora dal sapore estivo. Poi, dal tardo pomeriggio l’arrivo di aria più fresca e temperature in calo