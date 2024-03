Pasqua e Pasquetta: assaggio d’estate in Calabria. Sole e caldo con punte di 28/30 gradi

COSENZA – Come avevamo anticipato lunedì, ci avviamo verso un fine settimana stabile dal punto di vista meteo e caratterizzato dall’arrivo dell‘anticiclone africano con il primo vero assaggio d’estate. Sole e temperature in netto aumento, con punte anche di 30 gradi tra domenica e lunedì (possibili anche i 32 gradi in Sicilia) prima di un repentino calo a iniziare proprio dal tardo pomeriggio di Pasquetta. Fatto salvo qualche ultimo sporadico rovescio, il sole è tornato a spendere sulla nostra regione, dopo la giornata di ieri caratterizzata nella prima parte dallo scirocco e dalla sabbia Sahariana che ha coperto i nostri cieli, ed un pomeriggio fresco e piovoso che ha spazzato via l’aria mite e umida. Si andrà avanti così per tutto il fine settimana quando avremo un ulteriore aumento del caldo.

Pasqua: assaggio d’estate, punte di 28/30 gradi

Le festività in Calabria saranno dominate dal sole anche se sull’Italia dominerà un quadro abbastanza complesso. Il nord e parte del centro potrebbero risentire della saccatura Atlantica (con​ conseguenti piogge e temporali‌), punterà verso Francia, Spagna e Marocco, attivando il richiamo caldo al Sud con temperature che si assesteranno ben al di sopra della media stagionale.

Lunedì calo delle temperature dal pomeriggio

L’espansione dell’alta pressione sub tropicale garantirà su tutta la Calabria cieli sereni, con tanto sole e temperature elevate con valori che potrebbero raggiungere i 28/30 gradi anche a causa dei venti di Scirocco che, comunque, non soffierà con forza. La domenica di Pasqua avrà il suo picco di caldo mentre a Pasquetta, la saccatura atlantica inizierà a muoversi verso Est. Questo significa che il tempo resterà comunque stabile e soleggiato su tutta la Calabria con temperature oltre i 25/26 gradi per tutto il giorno. Poi, a partire dal tardo pomeriggio, anche con la rotazione dei venti, le temperature torneranno a scendere in modo deciso. Martedì possibili piovaschi sulle zone tirreniche, Mancano 4 giorni alle festività e sebbene le variazioni siano sempre dietro l’angolo, la tendenza sembra oramai delineata per la gioia di chi deciderà di passare le festività di Pasqua lontano da casa o semplicemente per una gita fuori porta.‍