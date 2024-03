In Calabria verso una Pasqua calda e baciata dal sole. A Pasquetta primi bagni al mare?

COSENZA – Pasqua calda e baciata dal sole su tutta la Calabria? Erano anni (pandemia a parte, con le persone chiuse in casa) che il meteo in Calabria non prospettava un Ponte di Pasqua dominato dal solte e della temperature quasi estive. Se il sole era la costante il giorno di Pasqua, Pasquetta era puntualmente rovinata da nuvole piogge e rovesci che stravolgevano la consueta scampagnata fuori porta del Lunedì dell’Angelo.

Manca una settimana alle festività, ma è possibile iniziare a tracciare una linea di tendenza su come sarà il tempo nel week-end di Pasqua e nel giorno di Pasquetta, che si preannuncino baciati dal sole caldi per il possibile arrivo dell’anticiclone africano con un’impennata della temperature tanto da prospettare addirittura tempo quasi estivo. Un tempo perfetto sia per chi sceglierà di trascorrere le festività al mare ma anche in Sila e sulle nostre montagne dopo un inverno tra i peggiori della storia.

Maltempo e rovesci nei prossimi due giorni

La Settimana Santa che si è appena aperta, vedrà in un primo momento il ritorno del maltempo: rovesci, acquazzoni e temporali da martedì a giovedì sulla nostra regione, a causa di una perturbazione Atlantica che, dopo aver raggiunto il Mediterraneo, darà vita ad un profondo vortice che colpirà soprattutto le regioni di Nord Ovest e i comparti tirrenici. In Calabria previsti rovesci anche intensi in particolare domani e in parte mercoledì e giovedì mattina, sostenuti venti di scirocco. In questo frangente le temperature resteranno nella media del periodo con un leggero calo, più marcato al Nord dove si avvertiranno i maggiori effetti delle perturbazione.

Pasqua calda e soleggiata: arriva l’anticiclone africano

La seconda parte della settimana, dunque avvicinandoci al ponte di Pasqua, vedrà un nuovo stravolgimento meteo con il ritorno dell’alta pressione. In particolare di quella molto calda di origine africana. Con le perturbazioni atlantiche che si spingeranno verso Spagna e Marocco, sulle due Isole Maggiori e buona parte del Sud Italia, avremo un intenso richiamo di aria particolarmente calda in arrivo dall’Algeria e dal Sahara che farà impennare le temperature. Non è nemmeno escluso che proprio tra Pasqua e Pasquetta in alcune località si possano toccare anche i 28/30 gradi. Parliamo di temperature quasi estive per il periodo e di molto superiori alle medie del periodo. Per ora, come detto, si tratta di una linea di tendenza ma che molti centri di calcolo meteo sembrano confermare. La certezza la si avrà soltanto nei prossimi giorni.