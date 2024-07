Nuova scossa di terremoto in Calabria. Sisma di magnitudo 3.3 a Lamezia, avvertito anche nel Cosentino

LAMEZIA TERME (CZ) – Nuova scossa di terremoto in Calabria. Dopo il sisma di magnitudo 3.5 registrato ieri pomeriggio a Dasà nel vibonese, alle 9:45 di questa mattina una nuova scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro questa volta a Lamezia Terme. La scossa è avvenuta ad una profondità di 14 Km ed è stata nitidamente avvertita dalla popolazione anche in diversi centri del Tirreno catanzarese, di quello vibonese e anche del cosentino. Non si registrano al momento danni a cose o persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Lamezia Terme CZ 4 Km

Platania CZ 6 Km

Gizzeria CZ 7 Km

Feroleto Antico CZ 9 Km

Pianopoli CZ 9 Km

Falerna CZ 11 Km

Decollatura CZ 12 Km

Conflenti CZ 13 Km

Serrastretta CZ 13 Km

Maida CZ 13 Km

San Pietro a Maida CZ 14 Km

Nocera Terinese CZ 14 Km

Martirano Lombardo CZ 14 Km

San Mango d’Aquino CZ 14 Km

Martirano CZ 14 Km

Curinga CZ 15 Km

Jacurso CZ 15 Km

Motta Santa Lucia CZ 15 Km

Amato CZ 16 Km

Soveria Mannelli CZ 16 Km

Miglierina CZ 16 Km

San Pietro Apostolo CZ 17 Km

Cortale CZ 17 Km

Pedivigliano CS 17 Km

Carlopoli CZ 18 Km

Panettieri CS 19 Km

Marcellinara CZ 19 Km

Cicala CZ 19 Km

Scigliano CS 19 Km

Bianchi CS 19 Km

Altilia CS 19 Km

Tiriolo CZ 19 Km

Girifalco CZ 20 Km

Filadelfia VV 20 Km

Caraffa di Catanzaro CZ 20 Km

Serra d’Aiello CS 20 Km