Meteo, sabato “africano” e da mare in Calabria. Ma domenica nuovo crollo delle temperature

COSENZA – Fine settimana meteo dai due volti quello che sta per arrivare in Calabria. Se fino a sabato le temperature saliranno fino a raggiungere valori pienamente estivi (fino a 30-322 gradi), domenica è previsto un repentino e deciso calo termico, per l’afflusso di aria più fresca dal nord Europa e responsabile di un peggioramento delle condizioni metereologiche almeno su parte del Nord-Est e sulle regioni adriatiche, dove sono previsti anche rovesci e temporali, mentre al Sud il tempo resterà comunque bello e soleggiato ma decisamente più fresco.

Sabato apice del caldo in Calabria

Ottobre è ormai alle porte ed anche se l’autunno è ufficialmente salito in cattedra il 22 di settembre, da alcuni giorni il Sud sta vivendo una breve parentesi estiva, che avrà il suo apice nella giornata di sabato, quando l‘anticiclone di origine africana farà sentire i suoi effetti anche sulle due Isole Maggiori e all’estremo Sud. Sabato sarà una giornata perfetta per i nostalgici della tintarella e gli irriducibili dell’ultimo bagno al mare visto che le temperature raggiungeranno anche i 30-32 gradi.

Domenica flusso di aria fredda

Ma il tempo dal sapore estivo avrà durata breve, visto che dall’Atlantico è in arrivo un fronte perturbato accompagnato da un flusso di aria fredda che muoverà verso l’Italia. La saccatura avrà la forza di spazzare via l’Anticiclone africano e riportare condizioni autunnali su tutto il paese, seppur in un contesto comunque asciutto. Attese forti raffiche di maestrale e moto ondoso in deciso amento.

Una situazione meteo che è caratteristica proprio dei primi giorni di autunno, quando si alternano fasi calde e discese fredde. A partire da inizio della prossima settimana è previsto un deciso peggioramento per l’arrivo di una nuova perturbazione da Ovest che interesserà nuovamente i versanti tirrenici con piogge intense, rovesci e temporali.