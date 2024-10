Maltempo: crolla una casa a San Pietro a Maida, sindaco «non uscite, è pericoloso»

SAN PIETRO A MAIDA (CZ) – Detriti, frane, acqua alta, strade allagate. Un intero paese isolato e in difficoltà. Il comune di San Pietro a Maida, centro del catanzarese di poco più di temila abitanti, in queste ore interessato dal superamento dell’allerta di livello 3 a causa delle forti piogge delle ultime ore, è attualmente isolato. Per tutta la notte il sindaco Domenico Giampà, insieme agli operatori della Protezione civile, ha lavorato – ha detto – per mettere “in salvo le persone bloccate per strada o in pericolo”.

“Le strade – ha affermato il primo cittadino in un appello su Facebook – sono un disastro. Stiamo ricevendo tante segnalazioni di case allagate, sto provando a mettermi in contatto con la Prefettura, nel frattempo chi ha la casa allagata e/o situazione di pericolo chiami direttamente i Vigili del Fuoco. Attualmente San Pietro a Maida – sottolinea Giampà – non è raggiungibile, chi si trova fuori aspetti, non si metta in moto”. Disposta anche per oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Una casa disabitata è crollata

Il sindaco Domenico Giampà ha precisato che la casa crollata era disabitata ed ha annunciato la richiesta dello stato di calamità. Il comune risulta ancora isolato per l’inagibilità delle strade. “Sull’intero territorio comunale – afferma il sindaco – si registrano danni a causa delle incessanti piogge, smottamenti e frane. Esondato il torrente Nocelle. Diverse le abitazioni allagate, una casa è crollata, ma per fortuna all’interno dell’abitazione non c’era nessuno. In attesa dei soccorsi molti cittadini danno una mano con mezzi agricoli e spalano il fango”. “Grazie a Dio – aggiunge il sindaco – non ci sono feriti al momento. Chiederemo lo stato di calamità”.