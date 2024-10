Maltempo in Calabria, danni e strade sbriciolate. Centro Commerciale “Due Mari” sott’acqua

LAMEZIA TERME (CZ) – Un’enorme voragine ha letteralmente inghiottito un’auto. Siamo sulla Statale 280 nei pressi di Lamezia Terme. Al momento la Statale rimane chiusa in entrambe le direzioni per i danni all’arteria ma anche per diversi allagamenti, in particolare nel comune di Maida. Fortunatamente nessuno degli occupanti è rimasto ferito e le persone sono riuscite ad uscire autonomamente dalla vettura Anche la complanare da Catanzaro in direzione Lamezia Terme (la strada adiacente ingresso T Hotel) è bloccata da smottamenti ed alberi caduti sulla sede stradale.

È proprio la zona del lametino la più colpita da un violentissimo nubifragio che si è abbattuto tra la notte e le prime luci dell’alba con strade invase dall’acqua e tombini saltati. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuoco del locale distaccamento insieme a quelle della sede centrale e del distaccamento volontario di Taverna. Arrivati anche rinforzi dai comandi di Cosenza e Crotone.

Nel Comune di Maida è esondato un torrente, difficoltà anche a San Pietro a Maida. Al momento il paese è isolato e qui si sono registrati allagamenti, cedimenti di strada: “Le strade non sono agibili – ha spiegato il sindaco Domenico Giampà– non si contano le case allagate. Siamo in contatto con i vigili del fuoco ma anche loro non possono accedere in paese”. Allagato anche il Centro Commerciale Dei “Due mari“.

Anche la complanare da Catanzaro direzione Lamezia (strada adiacente all’ingresso del “T Hotel”) è bloccata da smottamenti ed alberi che si sono abbattuti sulla sede stradale. Riguardo all’attività aeroportuale, fanno sapere i vigili del fuoco, nessun volo è stato cancellato. Il problema è raggiungere l’area a causa della mole di traffico creatasi per il maltempo.

Traffico bloccato sulla SS 18 a Lamezia Terme

Intanto Anas fa sapere che, a causa dell’esondazione del fiume “Amato”, il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore“, dal km 381,000 al km 382,000 a Lamezia Terme (Cz). Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.