GIOIA TUARO (RC) – Un giovane agente di Polizia di Stato, Marco De Angelis, 32 anni, in servizio presso la Sezione Investigativa del Commissariato di Polizia di Gioia Tauro è morto a causa di un malore improvviso. Il giovane agente, originario di Aversa, avrebbe dovuto iniziare il turno mattutino del 21 novembre, ma non si è presentato al lavoro stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua camera. Sgomento e dolore tra i colleghi che ricordano Marco come un giovane pieno di vita che amava il suo lavoro.

La salma è stata portata nella sala mortuaria dell’Ospedale di Polistena e poi trasferita ad Aversa presso la Casa Funeraria per porgere l’ultimo saluto al giovane poliziotto. I funerali si terranno domani 23 novembre alle ore 11:00 presso la Cattedrale di San Paolo ad Aversa.