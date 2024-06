Lucano eletto in Europa e nuovo sindaco di Riace: «il consenso mi riscatta dopo ciò che ho vissuto»

RIACE (RC) – “Mi dà tantissima gratificazione avere ottenuto questo consenso così diffuso dopo la storia giudiziaria che ho vissuto per lunghissimi anni. Un risultato che mi riscatta perché vuol dire che ci sono tante persone che condividono il nostro messaggio politico ed i nostri ideali. Tutto questo rappresenta una speranza per la società e per il mondo in un periodo in cui si registrano un’avanzata ed una deriva della destra”. È il commento dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, alla sua elezione al Parlamento europeo con la lista di “Alleanza Verdi e Sinistra”. Lucano ha vinto alle elezioni comunali a Riace, nelle quali si é ricandidato a sindaco, carica che ha già rivestito per quattro volte in diversi periodi.

“Ancora non ho la piena percezione – ha aggiunto Lucano – di come svolgere il ruolo di parlamentare europeo conciliandolo con il mio eventuale impegno come sindaco, ruolo per me non meno importante. Io da qui ho trasmesso al mondo un messaggio importantissimo. L’elezione a Strasburgo, comunque, mi dà gioia anche perché sugli stessi scranni del mio gruppo politico siederà Ilaria Salis. Quando l’ho vista, nelle immagini televisive, in catene in un’aula giudiziaria in Ungheria, ho pensato che anche lei è una combattente per la libertà e un’antifascista. Sono felice che anche lei farà parte di questo nostro nuovo viaggio”.