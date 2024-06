Lascia vagare un bovino sui binari: treni fermi sulla jonica. Polfer denuncia il custode

STRONGOLI (KR) – Un uomo di Strongoli, nel crotonese è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria per aver causato l’interruzione del servizio ferroviario sulla linea Metaponto – Reggio Calabria. Il suo bovino, infatti, vagava liberamente sui binari il 14 maggio scorso, tra i cippi chilometrici 222+000 e 223+000, in località Bucchi, nel comune di Crotone. La presenza del bovino sui binari ha causato l’interruzione della circolazione ferroviaria per circa un’ora, con conseguenti ritardi e disagi per i viaggiatori.

La Polizia Ferroviaria, intervenuta sul posto, ha identificato il proprietario dell’animale, un uomo di 55 anni, e lo ha deferito a piede libero alla Procura della Repubblica di Crotone. L’uomo è stato denunciato per i reati di interruzione di un servizio pubblico e violazione delle norme sulla custodia degli animali. In particolare, gli sono stati contestati gli articoli 340, 450 e 372 del codice penale, nonché l’articolo 41, comma 3 del D.P.R. 753/80.