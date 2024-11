La tragedia di Paola: la giovane mamma che si è tolta la vita, dopo l’incidente della figlia di 7 anni

- Advertisement -

CATANZARO – Si chiamava Paola, aveva solo 30 anni, e insieme alla sua bambina era ospite della casa famiglia Istituto Sant’Anna di Botricello. Dopo l’incidente avvenuto stamattina, mentre erano insieme nella loro stanza, la donna forse in preda ai sensi di colpa, non ha retto. La sua bimba, di 7 anni potrebbe essersi avvicinata troppo alla finestra cadendo nel vuoto. Le cause precise della caduta sono ancora oggetto di accertamenti. La bambina con gravi ferite è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro e nonostante le sue condizioni è stata dichiarata fuori pericolo. Ma forse per Paola, quello che era successo poco prima, era insopportabile. E si è tolta la vita, lanciandosi dal quinto piano dello stesso ospedale dove la sua piccola era ricoverata. Una tragedia immane che ha colpito non la sua famiglia ma anche l’intera comunità di Botricello. Era una donna gentile e dedita alla figlia, raccontano le persone che la conoscevano.

Un aiuto alla famiglia per le spese funebri

Lucia, amica di Paola ha scritto su Facebook “In seguito al tragico evento che ha coinvolto la famiglia nella perdita della cara Paola, noi ragazzi della classe 1994 stringendoci al dolore e nel fare le più sincere condoglianze alla famiglia, abbiamo aperto una raccolta fondi destinata alle spese funebri; chi vorrà dare un piccolo contributo di solidarietà e vicinanza, potrà recarsi al CIT – SEDE PROLOCO lasciando un offerta anche in anonimato”.

Paola era ospite da qualche anno in una casa famiglia che accoglie le persone con disagio mentale. La doppia tragedia ha scosso profondamente non solo la comunità di Botricello ma l’intera Calabria. Due vite già segnate dal dolore che oggi sono state sconvolte nell’arco di poche ore. “Quello di oggi – ha detto Simone Puccio, sindaco di Botricello – è il dramma di un’intera comunità. Seguiremo l’evolversi della situazione che ci ha profondamente toccato, nella speranza che la piccola possa salvarsi“.