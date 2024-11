Dramma nel dramma: bimba cade dalla finestra, la mamma si suicida gettandosi dal quinto piano dell’ospedale

- Advertisement -

BOTRICELLO (CZ) – Un dramma nel dramma quello avvenuto oggi. Una bimba di 7 anni è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Pugliese dopo essere caduta dal secondo piano di una casa famiglia a Botricello, in provincia di Catanzaro. La madre, originaria della Presila, in preda alla disperazione, si è tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell’Ospedale Pugliese. La piccola si trova attualmente ricoverata nel reparto di Rianimazione dopo aver riportato fratture multiple ossee a causa della caduta, ma non sarebbe in pericolo di vita.