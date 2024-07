Inferno di fuoco in una discarica di rifiuti nella Piana. Diversi Comuni in allerta: “rimanete in casa, nube tossica”

PALMI (RC) – Un maxi incendio è scoppiato oggi intorno alle 13 a Palmi nell’ex stabilimento Radi a Palmi, deputato alla raccolta e il trattamento dei rifiuti, in particolare dello smaltimento di carta, cartone, plastica, vetro e ingombranti. Il vasto rogo ha prodotto una grossa colonna di fumo nero visibile a grande distanza, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’allarme è scattato anche negli altri comuni, da Rizziconi a Gioia Tauro a Oppido Mamertina in contatto costante in queste ore con la Protezione civile. La paura è che si possa trattare di una nube tossica e dunque di un potenziale rischio ecologico. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Bagnara e Villa San Giovanni, insieme all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco di Bagnara e Villa San Giovanni, insieme all’amministrazione comunale e alle forze dell’ordine. https://www.quicosenza.it/news/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Video-2024-07-13-at-16.51.27.mp4 Prolus Palmi: “rischio danno ecologico” “Come si può notare dalle immagini, si sta consumando una tragedia immane: presso la 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚, 𝐏𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐕𝐞𝐜𝐜𝐡𝐢𝐨, un incendio infernale sta divorando plastiche e sta vomitando in aria enormi quantità di micidiale diossina. 𝐏𝐫𝐨𝐒𝐚𝐥𝐮𝐬 𝐏𝐚𝐥𝐦𝐢, in qualità di comitato per la salute, chiede a chi di competenza informazioni sui provvedimenti che si stanno prendendo per contenere il danno ecologico e sullo sviluppo dello stesso”,s crive l’associazione su facebook che “Chiede, inoltre, che siano rese pubbliche istruzioni igieniche- sanitarie su eventuali comportamenti da adottare specialmente riguardo la nube tossica e alla sua ricaduta su campagne, orti e abitazioni”.

Il sindaco di Palmi: “incendio impressionante”

“L’incendio sviluppatosi nelle ultime ore presso lo stabilimento ex RaDi in località Pontevecchio è impressionante“, scrive su Facebook il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio. “I Vigili del Fuoco sono già a lavoro per spegnere le fiamme. A loro ed alle Forze dell’Ordine intervenute, va il mio ringraziamento. Una cosa è certa: questo incendio non doveva verificarsi. Insieme all’Amministrazione tutta, stiamo valutando con i pochi dati in questo momento a disposizione, ogni iniziativa a tutela della nostra comunità”.

Maxi incendio nella Piana, diversi Comuni in Allerta

Sono diversi i Comuni che in queste ore stanno lanciando messaggi ai cittadini dopo il maxi rogo scoppiato in una discarica di Palmi. Da Gioia Tauro, a Rizziconi, Sant’Eufemia d’Aspromonte e Oppido Mamertina, l’appello ai cittadini a “non sostare in luoghi aperti e di tenere chiuse le imposte di casa”, invitandoli a “prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti a causa del grave disastro ambientale che si sta verificando”.