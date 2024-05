Indagato per maltrattamenti all’anziana madre viola la misura, arrestato

PETILIA POLICASTRO (KR) – Era sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre perché indagato di maltrattamenti in famiglia, ma ha reiteratamente violato l’obbligo. Per questo, i carabinieri di Petilia Policastro, in esecuzione di un’ordinanza del gip emessa su richiesta della Procura, hanno arrestato e posto ai domiciliari, con braccialetto elettronico l’uomo, un 41enne. Era stato sottoposto nel marzo scorso alla misura del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all’anziana madre, ma in questi mesi ha più volte violato il provvedimento. Da qui l’aggravamento della misura chiesta dalla Procura ed accolta dal gip, per fornire una maggiore tutela alla donna.

