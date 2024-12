Incidente sull’Autostrada A2: mezzo pesante si ribalta, ferito il conducente. Disagi alla viabilità

- Advertisement -

SEMINARA (RC) – Un incidente autonomo, che ha coinvolto un mezzo pesante, si è verificato questa mattina lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo” nel reggino. Il conducente del mezzo è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, anche se le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: avrebbe riportato solo lievi contusioni. Forse a causa della pioggia l’autista ha perso il controllo del mezzo che, dopo aver impattato contro le barriere, è finito per ribaltarsi sulla carreggiata.

A causa dell’incidente è temporaneamente chiusa la corsia di marcia in località Seminara in direzione nord e si transita sulla corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.

Foto Home StrettoWeb