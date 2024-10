Il piano occupazione Calabria: 183 milioni di euro, 10mila posti di lavoro e investimenti sui giovani

CATANZARO – Un piano occupazionale di qualità, stabile, adeguatamente remunerato e tutelato, che guarda ai giovani e che si prefigge l’ambizioso obiettivo di creare fino a 10mila posti di lavoro entro la fine della legislatura. Parliamo del del “Piano per l’occupazione per il periodo 2021-2027”, un programma di interventi adottato nelle scorse settimane dalla Giunta regionale e presentato questa mattina a Catanzaro. Un piano con misure specifiche tutte finanziate, per il recupero delle tradizione, che punta sul turismo e sulla nuove tecnologie e incentiva lo smart working attivo e le imprese che investono in Calabria. Tredici gli interventi previsti per una dotazione finanziaria complessiva di 183 milioni di euro.

“Con questo Piano – ha aspiegato occhiuto – abbiamo voluto programmare, con fondi PR Calabria Fesr-Fse+ 2021 – 2027, nuovi interventi, 13 per la precisione, raggruppati in quattro tipologie con interventi rivolti all’autoimprenditorialità, all’occupazione, formazione e competenze, servizi per il lavoro, la maggior parte dei quali in avvio entro fine 2024 e alcuni nei primi 6 mesi del 2025. Mi piace che una parte di queste risorse siano state destinate a sviluppare percorsi per incentivare il lavoro da remoto, che diventa anche un modo per rigenerare i nostri borghi. che rischiano di morire perché non c’è più la presenza dei giovan. Un altro nostro obiettivo di cui si tiene conto in questo Piano è quello di far diventare l’immigrazione una circostanza, un’occasione, per creare un tessuto di lavoro diffuso sul territorio, attraverso lo stimolo verso iniziative di cooperazione per i tanti migranti che la Calabria accoglie”.

“Ringrazio – ha concluso il presidente Occhiuto – l’assessore Calabrese e i dipartimenti regionali Lavoro e Programmazione, con i dirigenti generali, Fortunato Varone, Maurizio Nicolai, per il lavoro svolto, per la stesura di un Piano che prevede incentivi anche per l’auto-imprenditoria femminile e per l’economia sociale. Un Piano pensato per i giovani, le donne e i lavoratori svantaggiati con una serie di importanti misure dirette a migliorare l’inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro, a promuovere un lavoro di qualità, a potenziare l’integrazione pubblico-privato e le competenze digitali e verdi”.

Questa la suddivisione delle risorse:

FUSESE (Fund for Self Employment and Self Entrepreneurship): 46 milioni di euro

Incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali innovative e sostenibili. Il FUSESE consente di ottenere una parte del finanziamento sotto forma di prestito agevolato (microcredito) e l’altra parte sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto). Oltre al lavoro autonomo, vengono privilegiate quelle iniziative suscettibili di contribuire allo sviluppo dell’economia circolare, il risparmio e l’efficientamento energetico, la tutela e la valorizzazione dell’ambiente naturale e delle risorse culturali regionali.

Contrasto al lavoro sommerso: 10 milioni di euro

Destinato ai giovani under 35 residenti o domiciliati in Calabria e disoccupati e/o con disabilità e/o working poor destinatari di una politica attiva negli ultimi 5 anni finanziata da risorse pubbliche. Soggetti attuatori saranno le nuove imprese costituite (lavoro autonomo, imprenditoriale e libero-professionale) con sede operativa in Calabria. Si partirà nel I semestre 2025

Trasforma Calabria: 30 milioni di euro

Incentivi economici alle imprese/datori di lavoro per: la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, le attività di formazione dei lavoratori assunti per trasformazione/stabilizzazione. I lavoratori/lavoratrici trasformati/e per i quali viene richiesto l’aiuto devono essere impiegati presso sedi/unità operative dell’impresa richiedente il contributo ubicate nel territorio della regione Calabria

Kaire Calabria: 6,87 milioni di euro

Dare l’impulso al comparto turistico, attraverso l’erogazione di incentivi, alle imprese che operano nella filiera turistica, per l’assunzione, sia a tempo determinato, con una durata non inferiore a tre mesi, che a tempo indeterminato, di lavoratori disoccupati –

svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità, residenti o domiciliati nel territorio della Regione Calabria. L’incentivo è subordinato all’aumento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda

Dunamis Calabria, incentivo all’occupazione alle imprese: 35 milioni di euro

Concedere alle imprese incentivi all’assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità. Le imprese beneficiarie del sostegno, indipendentemente dalla classe dimensionale di appartenenza, possono non disporre di una sede operativa nel territorio calabrese purché la prestazione lavorativa oggetto del contratto sia realizzata nel territorio regionale.