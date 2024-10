I vigili del fuoco soccorrono e salvano un cavallo caduto nel torrente Vetrano

TROPEA (VV) – Nella tarda serata di ieri, mercoledì, 9 ottobre i Vigili del Fuoco di Vibo Valentia sono intervenuti in località Valle dell’acqua nel comune di Tropea per recuperare un cavallo caduto nel torrente Vetrano. Dopo aver raggiunto l’animale e constatato le sue buone condizioni di salute, con l’ausilio della gru in dotazione al Comando e attraverso un’imbracatura appositamente realizzata per il recupero di animali, hanno sollevato il cavallo riportandolo sulla strada.

