Gratta e Vinci fortunato in Calabria: vince 200mila euro con un tagliando da 3 euro

REGGIO CALABRIA -La fortuna sorridere al Sud Italia, che negli ultimi giorni d’estate ha visto tre importanti vincite al Gratta e Vinci, per un totale di 500.000 euro. Due delle vincite sono state ottenute con il tagliando “Numeri Fortunati”, mentre la terza è arrivata grazie al “Super Numerissimi”.

Gratta e Vinci: a Palmi vincita da 200mila euro

Come riporta Agimeg a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, e a Palermo, due fortunati giocatori hanno centrato il premio massimo di 200.000 euro ciascuno con il biglietto “Numeri Fortunati”, dal costo di soli 3 euro. A Catania, invece, un altro vincitore si è aggiudicato 100.000 euro con il “Super Numerissimi”, che permette di vincere fino a 2 milioni di euro. A luglio, a Spezzano Albanese, in provincia di Cosenza, un fortunato giocatore aveva vinto 500mila euro con un biglietto della serie “Ultra Numerissimi” centrando la terza grande vincita nel cosentino negli ultimi due mesi dopo Castrolibero e Cosenza

Come si gioca e si vince a “Numeri Fortunati”

Il tagliando “Numeri Fortunati” è semplice e coinvolgente. Si inizia grattando i NUMERI VINCENTI e successivamente si grattano nelle giocate solo i numeri corrispondenti. Se una giocata risulta completata, si vince il premio indicato.

Premi disponibili:

Premio massimo : 200.000 euro

: 200.000 euro Altri premi: 10.000, 1.000, 500, 250, 100, 50, 25, 15, 10, 5, 3 euro