COSENZA – A partire da venerdì 15 novembre 2024 e fino al 15 aprile 2025 entra in vigore l’obbligo gomme da neve o catene su tutte le strade statali e tratti autostradali in gestione ANAS in Calabria. In particolare l’obbligo sarà vigente sui ratti maggiormente esposti al rischio neve o ghiaccio ed è disposto per motivi di sicurezza pubblica in quanto durante il periodo invernale, in occasione dei fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni di carattere nevoso, i veicoli sprovvisti di mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e/o su ghiaccio spesso impediscono la regolare circolazione veicolare sulle strade provinciali.

L’obbligo è segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale, ha validità anche al di fuori dei periodi indicati in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio e riguarda tutti i veicoli a motore, ad esclusione di ciclomotori e motocicli. L’ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (Codice della Strada). Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose in atto e in assenza di neve o ghiaccio su strada.

Gomme da neve o catene: le strade calabresi interessate

PROVINCIA DI COSENZA

– Autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincolo di Padula Buonabitacolo (km 103,800), in provincia di Salerno, fino allo svincolo di Frascineto/Castrovillari (km 194,00) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate e dal km 260,951 al km 287,492, in entrambe le direzioni

– Autostrada A2 del Mediterraneo dallo svincolo di Cosenza Sud (Km 259,000) allo svincolo di Altilia-Grimaldi (Km 285,800) in provincia di Cosenza su entrambe le carreggiate

SS 107 SILANA CROTONESE dal km 0,000 al km 137,650 (Paola – Crotone)

SS 108 BIS SILANA DI CARIATI dal km 1,300 al km 54650 (Loc. Colosimi – Garga)

SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 0,000 al km 42,650 (bivio Camigliatello – Cropalati)

SS 177 SILANA DI ROSSANO dal km 51,500 al km 59,735,(bivio Camigliatello – Cropalati)

SS 177 DIR. DI LONGOBUCCO dal km 0,000 al km 9,608 (Longobucco)

SS 179 DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 5,790 (Spineto – Bocca di Piazza)

SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277,960 al km 365,700 (Cosenza – Catanzaro)

SS 278 DI POTAME dal km 0,000 al km 40,590, Entrambe, Corsie: tutte, Tratta (Cosenza – Amantea)

SS 283 DELLE TERME LUIGIANE dal km 0,000 al km 18,000 (Guardia Piemontese – Fagnano)

SS 283 VAR DELLA STAZIONE DI SAN MARCO ROGGIANO dal km 0,000 al km 6,140 (San Marco Argentano)

SS 481 DELLA VALLE DEL FERRO dal km 14,300 al km 31,000 (Oriolo – Castroregio)

SS 504 DI MORMANNO dal km 0,000 al km 37,820 (Scalea – Mormanno)

SS 531 DI CROPALATI dal km 8,000 al km 15,560 (Caloveto – Cropalati)

SS 616 DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 17,000 (Colosimi Martirano – Svincolo A2)

SS 616 DIR DI PEDIVIGLIANO dal km 0,000 al km 3,049 (Altilia)

SS 660 DI ACRI dal km 19,700 al km 43,143 (Luzzi – Acri)

SS 660 DI ACRI dal km 0,000 al km 17,000 (Luzzi – Acri)

PROVINCIA DI CATANZARO – REGGIO CALABRIA – VIBO VALENTIA

NSA 562 STRADA DEL MEDIO SAVUTO dal km 0,000 al km 10,000 (Bivio Arena Bianca – Decollatura)

NSA 571 D’ASPROMONTE dal km 0,000 al km 93,000 (Ceramida – Bovalino)

NSA 572 DI MONTE CUCCO E MONTE PECORARO dal km 25,000 al km 50,000 (Vallelonga – Nardo di Pace)

SS 109 DELLA PICCOLA SILA dal km 68,200 al km 69,363, (Cafarda – Taverna)

SS 109 BIS DELLA PICCOLA SILA dal km 6,512 al km 19,485 (Cafarda – Pentone)

SS 109 QUATER DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 19,438 (Bivio Cafarda – Taverna)

SS 109 RACC. DELLA PICCOLA SILA dal km 0,000 al km 3,077 (Loc. Pentone)

SS 179 DIR. DEL LAGO AMPOLLINO dal km 0,000 al km 9,140 (Bivio Spineto – Albi)

SS 182 DELLE SERRE CALABRE dal km 43,000 al km 73,000 (Sorianello – Chiaravalle)

SS 183 ASPROMONTE JONIO dal km 0,000 al km 21,400 (Delianuova – Gambarie)

SS 184 DELLE GAMBARIE dal km 0,000 al km 29,164 (Gallico – Gambarie)

SS 682 JONIO – TIRRENO dal km 10,950 al km 27,000 (Mammola – Polistena)

SS 713 TRASVERSALE DELLE SERRE dal km 6,615 al km 37,110 (Vazzano – Gagliato)

SS 713 DIR DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 6,864, Entrambe, (Serra san Bruno)

SS 713 DIR/ A DI SERRA SAN BRUNO dal km 0,000 al km 0,536 (Serra San Bruno)

Gomme da neve o catene: i consigli su cosa scegliere

Gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura M+S (ovvero “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S”), che significa mud & snow ( fango e neve). M+S è presente non soltanto sulle gomme invernali, ma anche sulle quattro stagioni e sulle gomme per fuoristrada. Sugli pneumatici invernali il simbolo del fiocco di neve è consigliabile per garantire un buon grip, ma non è richiesto e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo (maggiori informazioni nel sito della Polizia di Stato

).

Le attività finalizzate alla gestione delle emergenze in caso di precipitazioni nevose prevedono, tra l’altro, l’individuazione di aree dove sia possibile effettuare la sosta dei mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t, nel caso in cui dalle competenti autorità venissero adottati provvedimenti di fermo temporaneo. Le aree sono individuate a ridosso delle tratte stradali e autostradali di competenza Anas più esposte a criticità per la circolazione in caso di nevicate e integrano quelle individuate dagli altri gestori autostradali lungo le rispettive tratte di competenza. Le criticità sulla viabilità stradale e autostradale suscettibili di avere riflessi sul regolare andamento dei servizi e della mobilità del Paese, sono gestiti dal Centro di Coordinamento Nazionale in materia di Viabilità (Viabilità Italia) istituito presso il Ministero dell’Interno – Direzione del Servizio di Polizia Stradale.

ANAS: avviato il piano neve 2024-2025

Anas, società del Gruppo Fs, come ogni anno in questo periodo, sta per avviare il Piano Neve, insieme alle Forze dell’Ordine, per fronteggiare le emergenze meteo e garantire la sicurezza e la transitabilità di tutta la propria rete stradale e autostradale. Il piano prevede tutte le azioni necessarie per prevenire e affrontare le criticità stradali in condizioni metereologiche avverse. Tra le misure previste, l’obbligo per i veicoli a motore di essere muniti di pneumatici invernali o catene a bordo a partire dal 15 novembre fino al 15 aprile 2025 e la prescrizione, attraverso ordinanze, di limitazioni al traffico in caso di meteo avverso. In Valle D’Aosta l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali è già in vigore dal 15 ottobre 2024.

“In questi mesi – ha spiegato l’Amministratore Delegato di Anas Aldo Isi – metteremo in campo un presidio h24 per intervenire subito in caso di maltempo e precipitazioni nevose e garantire l’accessibilità e la sicurezza degli automobilisti. Nella scorsa stagione invernale abbiamo fatto 11.034 interventi preventivi di spargimento sale per contrastare la formazione di gelo sul manto stradale e 1.118 interventi di sgombero neve dal piano viabile. Risultati possibili grazie all’impiego di oltre 1.400 persone al servizio del territorio. Il nostro impegno sarà totale anche quest’anno”. Anas coglie l’occasione per richiamare l’attenzione di tutti coloro che si metteranno in viaggio nei prossimi mesi: invita gli utenti prima di mettersi alla guida a controllare lo stato di efficienza del veicolo e degli pneumatici e di informarsi sulle condizioni meteo attese così come, durante il viaggio, di aggiornarsi sulle condizioni del traffico e fare attenzione ai contenuti dei pannelli a messaggio variabile.