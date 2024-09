Fermato al posto di blocco si mostra ‘insofferente’: beccato con la cocaina in auto

REGGIO CALABRA – Nascondeva in auto due involucri contenenti 18 grammi di cocaina. Un trentanovenne è stato arrestato dagli agenti della Volante della Questura di Reggio Calabria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto in città, hanno fermato il trentanovenne alla guida di un’auto e, insospettiti dal suo atteggiamento di insofferenza, hanno deciso di attuare una perquisizione che ha portato al ritrovamento della droga all’interno dell’abitacolo della vettura. Il controllo è proseguito anche nell’abitazione dell’uomo dove sono stati trovati circa 4 chilogrammi marijuana assieme a materiale per il confezionamento delle dosi.

