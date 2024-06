Europee, in Calabria boom astensionismo: solo 4 su 10 hanno votato. “Regge” l’elettorato delle Comunali

COSENZA – Affluenza a picco, con la soglia del 50% lontana dieci punti percentuali e l’astensionismo che diventa, anzi resta, il primo partito in Calabria come spesso è accaduto negli ultimi anni, acuito ancora di più in queste elezioni Europee. Il dato finale sull’affluenza alle urne in Calabria parla di uno striminzito 40,2% (alle ultime elezioni europee aveva votato il 43,63%). Peggio della Calabria solo le due Isole: Sicilia con il 37% e Sardegna addirittura con appena il 31%. Tradotto in numero semplici significa che solo 4 elettori calabresi su 10 si sono recati alle urne.

Analizzando i dati a livello regionale la provincia di Cosenza (44,92%) è quella che ha fatto registrare il maggior numero di votanti, ma principalmente perchè trainata dai 65 Comuni al voto anche per le amministrative. Tutte le altre province hanno fatto registrare un’affluenza sotto il 40%. A Crotone il dato più basso con appena il 33,82%. Evocato da tutti gli schieramenti politici nel corso della campagna elettorale, lo spettro di un vistoso calo di votanti alle urne si è palesato fin dal primissimo dato delle 23 di sabato. Un trend confermato anche nella seconda giornata di voto. Sono, dunque, sempre meno i Calabresi che vanno a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo,

Regge, anche se in calo, l’elettorato delle Comunali

“Regge” invece l’elettorato che era chiamato ad esprimere la preferenza per le amministrative anche se il dato è comunque in calo. Qui il dato finale in Calabria si è attestato al 59% degli aventi diritto nei 132 comuni che sono andati alle urne: un punto sotto rispetto alle ultime comunali quando aveva votato il 60,31%. A livello provinciale il maggior numero di votanti nella Provincia di Catanzaro dove si è recato alle urne il 66% degli aventi diritto, seguita dalla Provincia di Vibo Valentia con il 61% e da quella di Reggio Calabria con il 59%. In provincia di Cosenza ha votato il 57% degli aventi diritto, due punti in meno rispetto alle ultime elezioni. Ultima la provincia di Crotone dove ha votato poco più del 53%.

A livello locale, nei due comuni in provincia di Cosenza sopra i 15mila abitanti dati più o meno simili. A Montalto Uffugo ha votato il 61,36% degli aventi diritto (3 punti in meno rispetto alle ultime elezioni quando si recò a votare il 64,03%). A Corigliano-Rossano ha votato poco più del 59,22% (quattro punti in meno rispetto alle ultime elezioni quando votò il 62,36%).