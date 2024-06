ROMA – Dopo settimane d’attesa, arrivano le commissioni della maturità al completo. Studenti e genitori da tempo conoscono i cosiddetti membri interni, individuati dai consigli di classe tra aprile e maggio. Da oggi è possibile conoscere anche i nominativi di presidenti e commissari esterni. Sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito sono disponibili, da oggi, le commissioni dell’Esame di Stato. Il motore di ricerca con le commissioni è raggiungibile all’indirizzo: https://matesami.pubblica.istruzione.it . Una volta entrati nel sito si potrà effettuare una ricerca semplicemente inserendo il nome dell’Istituto scolastico o una ricerca più approfondita per provincia, inserendo la città o il comune di residenza, il percorso di studio (Liceo, Istituto tecnico o professionale) e il settore. Saranno così visualizzate le commissioni interne e quelle esterne, il Presidente e le materie di esame.

Esame di maturità per 526mila studenti

Quest’anno saranno 526.317 gli studenti coinvolti nelle prove (512.530 candidati interni e 13.787 esterni), mentre le commissioni sono 14.072, per un totale di 28.038 classi. L’Esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione si svolge secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di mercoledì 19 giugno 2024; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati). Le materie della seconda prova scritta prevedono Greco al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”; Topografia per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: Questo secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.